Казахстан намерен увеличить объемы экспорта нефти через Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах увеличить объемы экспорта нефти через Азербайджан. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, главной задачей сейчас является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. В текущем году через Азербайджан была отправлена первая партия нефти из Казахстана. Он подчеркнул, что следующим шагом является увеличение объемов этих поставок.

Токаев также отметил, что большое значение имеет раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи между двумя государствами. Кроме того, он призвал азербайджанских партнеров объединить усилия в цифровизации государственных услуг и финансовом сотрудничестве.