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РФ может продлить запрет на въезд в страну грузовиков из ЕС

Власти России обсуждают продление запрета на въезд грузовиков из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины еще на полгода. На данный момент он действует до 30 июня. Об этом сообщил представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, передает РИА «Новости».

РФ может продлить запрет на въезд в страну грузовиков из ЕС
© РИА Новости

«В рамках правкомиссии обсуждался вопрос продления срока действия постановления правительства от 30 сентября 2022 года № 1728 еще на шесть месяцев, то есть до конца 2023 года», — сказал он.

Также, по словам Белоусова, власти РФ рассматривают возможность сокращения перечня товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. На данный момент в него входит примерно 40 товарных групп, в том числе ряд продуктов питания, лекарства и косметика. Кроме того обсуждалось снятие ограничений на перецепку иностранных грузовиков на территории складов временного хранения.

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