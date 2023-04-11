Экономист назвал последствия возможного перезапуска приватизации в РФ

Возобновление приватизации в России в условиях санкций Запада и ухода из страны иностранных компаний может привести к тому, что активы будут продаваться достаточно дешево, а их покупателями будут финансовые структуры с госучастием. Это в результате приведет только к увеличению доли госсектора в экономике, сказал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.