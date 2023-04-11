Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30%

Доля рубля в расчетах за экспортные поставки на конец прошлого года превысила 30%. Согласно аналитическим материалам Банка России, она сравнялась с долей доллара и заметно превысила долю евро.
Как отмечает Центробанк, после перевода оплаты за поставки газа в недружественные страны в рубли доля национальной валюты существенно выросла. К концу 2022 года суммарный вес доллара США и евро в расчетах как за экспортные, так и за импортные поставки составлял немногим менее 50%, что соответствует сложившейся страновой структуре внешней торговли России.
Вместе с тем регулятор отмечает, что сложившаяся ситуация свидетельствует о сохранении расчетных рисков для российских компаний и возможности блокировки активов со стороны недружественных стран.
Напомним, что ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что текущее падение рубля связано с тем, что экономика проходит нижнюю точку экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть. Он ожидает, что в стране в дальнейшем будет наблюдаться «более гладкая» динамика.