Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30%

Доля рубля в расчетах за экспортные поставки на конец прошлого года превысила 30%. Согласно аналитическим материалам Банка России, она сравнялась с долей доллара и заметно превысила долю евро.

Как отмечает Центробанк, после перевода оплаты за поставки газа в недружественные страны в рубли доля национальной валюты существенно выросла. К концу 2022 года суммарный вес доллара США и евро в расчетах как за экспортные, так и за импортные поставки составлял немногим менее 50%, что соответствует сложившейся страновой структуре внешней торговли России.

Вместе с тем регулятор отмечает, что сложившаяся ситуация свидетельствует о сохранении расчетных рисков для российских компаний и возможности блокировки активов со стороны недружественных стран.