Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Кроме того, стороны также договорились о льготном режиме оплаты основных объемов топлива. Об этом объявил глава МИД страны Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о продлении контракта с «Газпромом» о поставках сверх объемов.

В конце марта стало известно, что Москва по просьбе Будапешта будет осуществлять дополнительные поставки газа.

«Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны», — отмечали в российском правительстве.

Сийярто в свою очередь указывал, что Венгрия не откажется от российского газа.