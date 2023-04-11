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Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа

Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Кроме того, стороны также договорились о льготном режиме оплаты основных объемов топлива. Об этом объявил глава МИД страны Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
© РИА Новости

Речь идет о продлении контракта с «Газпромом» о поставках сверх объемов.

В конце марта стало известно, что Москва по просьбе Будапешта будет осуществлять дополнительные поставки газа.

«Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны», — отмечали в российском правительстве.

Сийярто в свою очередь указывал, что Венгрия не откажется от российского газа.

«Мы не откажемся от контрактов с надежными поставщиками газа по политическим причинам», — сказал он, добавив, что поставки сжиженного природного газа в Европу не смогут компенсировать сокращение импорта российского газа.

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