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54 минуты назад

МВФ улучшил прогноз по экономике России

Lenta.ruиещё 7

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по по ВВП России на 2023 год. Об этом со ссылкой на данные доклада фонда сообщает РБК.

МВФ улучшил прогноз по экономике России
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По оценкам МВФ, российский ВВП по итогам текущего года вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента (минус 0,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом). Мировая экономика в целом вырастет на 2,8 и 3 процента в этом и будущем году соответственно.

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Ранее аналитики Всемирного банка заключили, что по итогам 2023 года ВВП России упадет на 0,2 процента. Организация улучшила предыдущий прогноз на 3,1 процентного пункта (последний раз ВБ ухудшил прогноз с 2 до 3,3 процента). Однако прогноз относительно 2024 года Всемирный банк ухудшил — теперь организация ожидает, что рост ВВП страны составит 1,2 процента вместо 1,6.

Комментируя отчет организации, в Минэкономразвития отметили, что эксперты недооценили степень гибкости российской экономики.

Экономика,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Минэкономразвития,
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