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1 час назад

Заявлениям России о сокращении добычи нефти нашли подтверждение

Lenta.ru

Экспорт нефти из России на неделе с 1 по 7 апреля упал на 1,24 миллиона баррелей в сутки. Bloomberg отмечает, что объемы поставок топлива по морю опустились ниже 3 миллионов баррелей в сутки впервые за два месяца.

Заявлениям России о сокращении добычи нефти нашли подтверждение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство подчеркивает, что на неделе с 25 по 31 марта экспорт достигал чрезвычайно высокого уровня, однако менее волатильное среднее значение за четыре недели снизилось. Тем не менее поставки сократились, что подтверждает заявление России о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки начиная с марта, пишет Bloomberg.

В то же время снижение морского экспорта может быть связано с неблагоприятными погодными условиями, из-за которых были закрыты порты. В среднем за четыре недели к 7 апреля Россия сократила поставки на 108 тысяч баррелей в сутки и поставляла по морю 3,3 миллиона баррелей в сутки.

О решении России уменьшить добычу нефти стало известно 10 февраля. Вице-премьер страны Александр Новак указал, что в марте страна снизит добычу топлива на 500 тысяч баррелей в сутки, и добавил, что Москва не будет продавать топливо тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. 21 марта Россия продлила действие меры до июня текущего года.

Ранее в Минфине России подсчитали, что первом квартале 2023 года ненефтегазовые доходы бюджета упали на четыре процента, до 4,042 триллиона рублей, а нефтегазовые — на 45 процентов, до 1,635 триллиона. Главной причиной снижения нефтегазовых доходов назвали сильное снижение цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals.

Экономика,Александр Новак,Минфин России,
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