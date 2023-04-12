$82.18+2.6889.73+2.63
7 часов назад

МВФ: Британия продемонстрирует худшие экономические показатели среди стран G7 в 2023 году

Газета.Ru

В Международном валютном фонде заявили, что на фоне роста всеобщей финансовой неуверенности прогнозируется, что экономические показатели Великобритании окажутся худшими среди стран G7 в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

МВФ: Британия продемонстрирует худшие экономические показатели среди стран G7
Фото: Frank Augstein/APFrank Augstein/AP

По прогнозам МВФ, в 2023 году ВВП Соединенного Королевства может сократиться на 0,3%, а в следующем году вырастет на 1%. Это делает Великобританию вторым членом G7 после Германии, который столкнулся с экономическим спадом. Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш подчеркнул, что по прогнозам фонда текущий год станет для Великобритании экономически трудным, но рост экономики страны будет восстановлен в 2024 году.

По его словам, фонд поддерживает действия мировых банков по борьбе с рекордной за 40 лет инфляцией (в Великобритании она в данный момент составляет 10,4%), но уточнил, что рост процентных ставок может привести к вскрытию основных проблем финансовой системы. Ранее МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году — до 1,3%.

Экономика,Международный валютный фонд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий