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30 минут назад

Bloomberg сообщил о резком падении морских поставок российской нефти

Газета.Ru

Объем нефти, которую Россия экспортирует через порты, упал до уровня 2,9 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. Согласно информации агентства, за неделю с 1 по 7 апреля морские поставки нефти снизились на 1,24 млн баррелей в сутки, что стало сильнейшим сокращением объемов с середины декабря 2022 года.

Bloomberg сообщил о резком падении морских поставок российской нефти
Фото: Виталий Аньков/РИА НовостиВиталий Аньков/РИА Новости

В материале указывается, что снижение морского экспорта не означает сокращения добычи нефти, скорее это указывается на погодные условия и особенности расписания отправки танкеров. За эти четыре недели, по данным агентства, совокупный уровень поставок нефти в КНР , Индию и Турцию в общей сложности достигал 2,19 млн баррелей в сутки. Еще 1,05 млн баррелей в сутки в среднем транспортировалось на судах с неизвестным пунктом назначения.

По итогу общий объем поставок по всем указанным направлениям составил 3,24 млн баррелей в сутки против 3,32 млн баррелей в сутки на прошлой неделе. Ранее стало известно, что объемы экспорта морским путем российской нефти в зарубежные страны достигли нового максимума в более чем 4 млн баррелей в сутки по итогам последней недели марта.

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