Глава ЦБ заявила о невозможности полностью отменить валютный контроль

Эльвира Набиуллина считает также, что не нужно возвращаться к репатриации валютной выручки

Полностью снять меры валютного контроля пока невозможно, несмотря на то, что регулятор начал смягчать часть мер валютного контроля, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, валютный контроль должен защищать от санкционного давления и вместе с тем как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности, сообщает «Интерфакс».