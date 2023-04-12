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Глава ЦБ заявила о невозможности полностью отменить валютный контроль

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Эльвира Набиуллина считает также, что не нужно возвращаться к репатриации валютной выручки

Полностью снять меры валютного контроля пока невозможно, несмотря на то, что регулятор начал смягчать часть мер валютного контроля, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, валютный контроль должен защищать от санкционного давления и вместе с тем как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности, сообщает «Интерфакс».

Россиянам дали советы по продаже валюты

Набиуллина отметила, что сейчас нет необходимости возвращаться к репатриации валютной выручки. Компании сейчас оплачивают ею импорт, при этом экспортеры продолжают продавать валюту без обязательств.

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