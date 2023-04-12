Великобритания расширила санкционный список против России. Это следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

В частности, Лондон добавил в список 11 новых позиций и внес одну поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России.

Под санкции Соединенного Королевства попала дочь российского предпринимателя Сулеймана Керимова.

В феврале Великобритания ввела антироссийские санкции против 92 физических и юридических лиц. Под санкции Соединенного Королевства подпало руководство госкорпорации "Росатом", "Алмаз-Антея", "Аэрофлота" и других российских предприятий.

Правительство Британии ввело запрет на экспорт в РФ продукции, которая может быть использована при производстве военной техники. Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах.