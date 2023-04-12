Великобритания добавила 11 новых позиций в антироссийский санкционный список. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в сообщении правительства страны, кроме 11-ти новых назначений, также внесена 1 поправка в соответствии с режимом санкций в отношении РФ.

Так, Лондон принял решение ввести ограничения в отношении управляющего партнера АФК «Система», а также главы совета директоров «МТС» Феликса Евтушенкова.