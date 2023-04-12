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Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания добавила 11 новых позиций в антироссийский санкционный список. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в сообщении правительства страны, кроме 11-ти новых назначений, также внесена 1 поправка в соответствии с режимом санкций в отношении РФ.

Так, Лондон принял решение ввести ограничения в отношении управляющего партнера АФК «Система», а также главы совета директоров «МТС» Феликса Евтушенкова.

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Ранее стало известно, что список антироссийских санкций расширила Канада. Новые санкции были введены для некоторых компаний и физических лиц. Так, под ограничительные меры попали Рустам Минниханов, Николай Панков, а также группы компаний «Волга-Днепр», принадлежащей Евгению Пригожину.

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