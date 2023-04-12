Кремль заявил о «не таких уж хороших» перспективах зерновой сделки

Российская часть зерновой сделки до сих пор не работает, поэтому сегодняшние перспективы ее продления "не такие уж хорошие". Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители Организации Объединенных Наций прикладывают определенные усилия, но у них не все получается, и по-прежнему вторая половина сделки не работает и эти условия не выполняются", - констатировал представитель Кремля.

"Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие", - подчеркнул Песков.