Кремль заявил о «не таких уж хороших» перспективах зерновой сделки

Российская часть зерновой сделки до сих пор не работает, поэтому сегодняшние перспективы ее продления "не такие уж хорошие". Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители Организации Объединенных Наций прикладывают определенные усилия, но у них не все получается, и по-прежнему вторая половина сделки не работает и эти условия не выполняются", - констатировал представитель Кремля.
"Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие", - подчеркнул Песков.
Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней, в ноябре действие соглашений продлили на такой же срок. Одно из них регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Москва указывает, что вторая часть соглашения не выполняется. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.