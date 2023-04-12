В ЕС заявили об опасениях из-за зависимости от одного поставщика газа
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сделал заявление после поездки главы МИД Венгрии Петера Сийярто в РФ для продления соглашения о поставках газа. В частности, он выразил опасения относительно зависимости от одного поставщика энергоресурсов. Об этом пишет РБК.
Он отметил, что ЕС уже выучил уроки о том, как опасно создавать одностороннюю зависимость от одного поставщика, который может злоупотреблять этой зависимостью в своих интересах.
Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт продлил соглашение с Москвой о дополнительных поставках. В августе он также сообщал, что венгерская сторона договорилась с «Газпромом» о поставках голубого топлива с сентября в размере 5,8 млн куб. м в сутки.
Напомним, в марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС снизил зависимость от российского газа. По ее словам, Москва на 80% снизила поставки голубого топлива в Европу за последние 8 месяцев. Она подчеркнула, что этого удалось достичь благодаря напряженной работе, а также США и Норвегии, которые поставляли трубный и сжиженный газ. Таким образом, ЕС смог компенсировать убытки.