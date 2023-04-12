В ЕС заявили об опасениях из-за зависимости от одного поставщика газа

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сделал заявление после поездки главы МИД Венгрии Петера Сийярто в РФ для продления соглашения о поставках газа. В частности, он выразил опасения относительно зависимости от одного поставщика энергоресурсов. Об этом пишет РБК.

Он отметил, что ЕС уже выучил уроки о том, как опасно создавать одностороннюю зависимость от одного поставщика, который может злоупотреблять этой зависимостью в своих интересах.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт продлил соглашение с Москвой о дополнительных поставках. В августе он также сообщал, что венгерская сторона договорилась с «Газпромом» о поставках голубого топлива с сентября в размере 5,8 млн куб. м в сутки.