Экономист оценил подготовку концепции технологического развития РФ до 2030 года
Экономист и политолог Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал подготовку концепции технологического развития России до 2030 года, где ее разработчики во главе с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым на основе предложений Минэкономики и Минпромторга отобрали 18 направлений, упор на которые будут делать власти страны.
Промышленное развитие России сейчас выходит на первый план. И линия Белоусова направлена на то, чтобы сделать этот процесс более многообразным. Готовящаяся концепция отразит задачи, связанные с, по сути, реиндустриализацией России. Может быть, она отразит их не в самой радикальной форме, как хотели бы энтузиасты этого дела. Но это определенно не будет чисто неолиберальный подход, суть которого - рынок сам все сделает, а правительство не должно вмешиваться. Это будет совершенно другой подход, в основе которого будет не только участие правительства, но и его системное содействие развитию обрабатывающего производства в российской экономике, а также всяческое содействие расширению вывоза продуктов переработки различных российских ресурсов.
Уже известно, что химическая промышленность у нас будет развиваться наиболее динамично, потому что это первое, что нужно сделать. То есть нужно не вывозить сырье в чистом виде, а хотя бы первично его перерабатывать.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
Кабинет министров РФ стремится к тому, чтобы процесс реиндустриализации российской экономики был ускорен, отметил специалист.
"Существует твердое понимание того, что эта реиндустриализация - основа поддержания стабильной ситуации на рынке труда и повышения доходов населения в наиболее динамично развивающихся кластерах, а потом и в экономике в целом. То есть логика улучшения жизни граждан России такова: промышленность, где создаются хорошие рабочие места, даст спрос на рабочую силу, который будет удовлетворен хорошими ставками. Люди будут тратить деньги, стимулируя сферу услуг, строительный сектор и иные сферы экономики, что будет способствовать распространению экономической активности и повышению оплаты труда граждан по мере того, как будет расти обрабатывающая промышленность", — отметил специалист.
По словам экономиста, при реализации концепции "будут работать совершенно иные подходы, нежели те, которые имели место до 2014 года".
"Все чаще принимаются прагматичные и протекционистские решения, которые обеспечивают поддержку национальной промышленности. То есть тут можно говорить о неомеркантилизме как о целой экономической доктрине, потому что все изменения в промышленности предполагаются не сами по себе, а в контексте развития рынка. Здесь предполагается увязка с рыночными процессами - и ситуацией на мировом рынке, и ситуацией на внутреннем рынке. К примеру, когда мы замещаем что-то импортное, то делаем это не с позиции - лишь бы заместить, а в силу того, что мы еще и решаем задачу удовлетворения существующего спроса. Либо если есть задача - этот спрос создается. В некоторых случаях он создается самим государством", — заявил собеседник.
Колташев отметил, что концепция технологического развития основана на рыночных механизмах.
"Это важно подчеркнуть, потому что наши учебники экономики пока еще преподносят новым поколениям либеральную идеализированную картинку, где либо есть свободный рынок, либо административно-командная система. Либо государства слишком много, либо нет совсем. Но это не имеет отношения к жизни. Когда государства нет совсем - это ужасно. Государство как своей декларируемой стратегией, так и своими действиями воздействует на рыночную экономику и приводит ее в движение, в состояние роста и развития, получения более сложных форм, что очень важно. И вот эти более сложные формы - это, конечно, развитие промышленного производства", — сказал эксперт.
Ранее правительство России сформировало перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года. При подготовке концепции ее авторы отобрали 18 направлений, на которые власти будут делать упор. Среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая во вторник стратегическую сессию по направлению "Укрепление технологического суверенитета", отмечал, что основные направления технологического развития России до 2030 года предполагают принципиально новые подходы.