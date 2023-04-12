Экономист оценил подготовку концепции технологического развития РФ до 2030 года

Промышленное развитие России сейчас выходит на первый план. И линия Белоусова направлена на то, чтобы сделать этот процесс более многообразным. Готовящаяся концепция отразит задачи, связанные с, по сути, реиндустриализацией России. Может быть, она отразит их не в самой радикальной форме, как хотели бы энтузиасты этого дела. Но это определенно не будет чисто неолиберальный подход, суть которого - рынок сам все сделает, а правительство не должно вмешиваться. Это будет совершенно другой подход, в основе которого будет не только участие правительства, но и его системное содействие развитию обрабатывающего производства в российской экономике, а также всяческое содействие расширению вывоза продуктов переработки различных российских ресурсов.



Уже известно, что химическая промышленность у нас будет развиваться наиболее динамично, потому что это первое, что нужно сделать. То есть нужно не вывозить сырье в чистом виде, а хотя бы первично его перерабатывать.

Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества