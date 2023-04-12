В Минфине РФ ожидают роста ненефтегазовых доходов бюджета

«Что касается ненефтегазовых доходов, то мы более-менее в плане идем. В первом квартале небольшой минус, но это просто высокая база прошлого года была. Дальше мы ожидаем, что будет существенный плюс и выйдем на цифры, которые в законе. Может быть, даже повыше по итогу года», — сказал Колычев.