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1 час назад

В Минфине РФ ожидают роста ненефтегазовых доходов бюджета

Елена Прошина

Министерство финансов России ожидает, что по итогам 2023 года ненефтегазовые доходы федерального бюджета окажутся на уровне или даже выше прогнозов. Об этом сообщил замглавы ведомства Владимир Колычев. Его слова приводит ТАСС.

В Минфине РФ ожидают роста ненефтегазовых доходов бюджета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается ненефтегазовых доходов, то мы более-менее в плане идем. В первом квартале небольшой минус, но это просто высокая база прошлого года была. Дальше мы ожидаем, что будет существенный плюс и выйдем на цифры, которые в законе. Может быть, даже повыше по итогу года», — сказал Колычев.

По оценкам Минфина, ненефтегазовые доходы за январь-март составили четыре триллиона рублей, упав на 4% в годовом сравнении.

Также Колычев прокомментировал ситуацию с нефтегазовыми доходами. По его словам, в этой сфере также возможен рост, но постепенный.

В первом квартале 2023 года нефтегазовые доходы бюджета составили 1,6 триллиона рублей, снизившись на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Экономика,Владимир Колычев,Минфин России,
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