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Набиуллина назвала причину, по которой невозможно отменить валютные ограничения

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В РФ в настоящее время невозможно отменить валютные ограничения, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что эта мера является своего рода мощным лекарством для экономики, пишет «Российская газета».

Набиуллина объяснила невозможность отмены валютных ограничений
© РИА Новости

Набиуллина пояснила, что регулятор был вынужден принять ряд антикризисных мер. Она уточнила, что у них, также как и у сильных медицинских препаратов, были и есть побочные эффекты.

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Вместе с тем, отметила глава ЦБ, лекарство следует принимать до тех пор, пока пациент не сможет справляться с болезнью самостоятельно. В противном случае, побочные эффекты сведут на нет достигнутые при приеме курса положительные результаты.

«Полностью убрать их [меры валютного контроля] пока невозможно», - резюмировала Набиуллина.

Аналитик агентства «Эксперт РА» Антон Табах уточнил, что предпринятые весной 2022 года меры позволили нормализовать ситуацию на валютном рынке. Он добавил, что без «ушата холодной воды» со стороны Банка России не удалось бы стабилизировать ситуацию.

В «Ренессанс Капитале» заметили, в свою очередь, что действующие меры призваны поддерживать финансовую стабильность державы на фоне введенных против России санкций. Их отмена невозможна до тех пор, пока действуют ограничительные меры со стороны западных стран.

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