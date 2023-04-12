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18 минут назад

Российские банки захотели вернуть в SWIFT

Илья Родин

ООН ведет переговоры с ответственными лицами по теме повторного подключения российских финансовых организаций к международной системе SWIFT, рассказал на брифинге представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

Российские банки захотели вернуть в SWIFT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дюжаррик напомнил, что многие российские банки после начала спецоперации на Украине были отключены от SWIFT. Он пояснил, что это осложняет решение соответствующих вопросов.

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По словам чиновника, представители организации обсуждают тему возвращения российских кредитных организаций в международную систему с людьми, которые отвечают за SWIFT.

Вместе с тем, подчеркнул Дюжаррик, организация не имеет в этой сфере никакой власти, не может влиять на лидеров стран, компании, другие организации.

Кроме того, в настоящее время ООН уделяет значительное внимание зерновой сделке, заметил представитель генсека. Он добавил, что организация контактирует с правительствами западных стран с тем, чтобы добиться выполнения соглашений в полном объеме.

Экономика,Стефан Дюжаррик,ООН,
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