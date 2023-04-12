Российские банки захотели вернуть в SWIFT

ООН ведет переговоры с ответственными лицами по теме повторного подключения российских финансовых организаций к международной системе SWIFT, рассказал на брифинге представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

Дюжаррик напомнил, что многие российские банки после начала спецоперации на Украине были отключены от SWIFT. Он пояснил, что это осложняет решение соответствующих вопросов.

По словам чиновника, представители организации обсуждают тему возвращения российских кредитных организаций в международную систему с людьми, которые отвечают за SWIFT.

Вместе с тем, подчеркнул Дюжаррик, организация не имеет в этой сфере никакой власти, не может влиять на лидеров стран, компании, другие организации.