Экономист предсказал автоматический отказ России от доллара
Российские власти автоматически отказываются от использования доллара, так как американская национальная валюта все меньше используется в расчетах из-за действующих в отношении Москвы санкций, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на преподавателя РАНХиГС при президенте России, экономиста Владислава Гинько.
Он напомнил, что с 2021 года долларов нет в Фонде национального благосостояния. К концу 2023 года планируется отказаться и от евро. После этого ФНБ будет в разных активах, но не в долларах и евро. По словам эксперта, много лет снижалась доля американской национальной валюты в расчетах, в том числе за нефтепродукты. А в связи с тем, что были введены антироссийские ограничения, использование доллара во внешней торговле будет стремиться к нулю — никто не будет ни покупать за доллар, ни продавать.
Гинько считает, что курс доллара будет отрываться от реалий. На этом фоне может быть как его падение, так и подорожание, «потому что его реально невозможно использовать». Эксперт указал, что курс доллара становится на очень небольших объемах спроса и предложения. Видна динамика, что в последние месяцы спрос на доллары в России падает.