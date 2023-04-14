Экономист предсказал автоматический отказ России от доллара

Он напомнил, что с 2021 года долларов нет в Фонде национального благосостояния. К концу 2023 года планируется отказаться и от евро. После этого ФНБ будет в разных активах, но не в долларах и евро. По словам эксперта, много лет снижалась доля американской национальной валюты в расчетах, в том числе за нефтепродукты. А в связи с тем, что были введены антироссийские ограничения, использование доллара во внешней торговле будет стремиться к нулю — никто не будет ни покупать за доллар, ни продавать.