Платежная система «Мир» может заработать в еще одной стране

Власти Конго изучают возможность использования российской банковской платежной системы «Мир» в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Демократической Республики в Москве Ивана Вангу Нгимби.

По словам дипломата, предложение поступило от одного из частных банков России после возникших проблем с денежными переводами из-за западных санкций. Эта информация была передана конголезским властям, которые уже рассматривают вопрос с Банком России и заинтересованными органами.

Как отметил глава дипмиссии, посольство Конго в РФ сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за ограничений в отношении Москвы и не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. Также родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им средства.