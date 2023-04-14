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Платежная система «Мир» может заработать в еще одной стране

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Власти Конго изучают возможность использования российской банковской платежной системы «Мир» в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Демократической Республики в Москве Ивана Вангу Нгимби.

Платежная система «Мир» может заработать в еще одной стране
© ТАСС

По словам дипломата, предложение поступило от одного из частных банков России после возникших проблем с денежными переводами из-за западных санкций. Эта информация была передана конголезским властям, которые уже рассматривают вопрос с Банком России и заинтересованными органами.

Как отметил глава дипмиссии, посольство Конго в РФ сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за ограничений в отношении Москвы и не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. Также родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им средства.

Ранее мексиканский посол в России Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил, что Мехико готова к переговорам с Москвой по внедрению карт «Мир».

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