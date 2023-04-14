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54 минуты назад

Экономист, предсказавший кризис-2008, предрек коллапс банковской системе США

Елена Прошина

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который в прошлом предсказал кризис 2008 года, предположил, что США может столкнуться с кредитным кризисом из-за проблемных региональных банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на Fox Business.

Рубини отметил, что приостановка выплат ежеквартальных дивидендов First Republic Bank и падение его акций на более чем 80% говорят о серьезных испытаниях, которые сейчас проходят региональные банки из-за низкого уровня страхования депозитной базы.

Это, по мнению экономиста, может привести к кредитному кризису, который затронет значительную часть банковской системы США. Кроме того, это может увеличить риски рецессии.

Ранее банкротство Silicon Valley Bank и закрытие Signature Bank и Silvergate Bank также вызвали опасения в отношении состояния банковской системы США. Президент Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает, однако эксперты и раньше давали негативные прогнозы. Так, ранее глава JPMorgan Джейми Даймон также говорил о возможной рецессии.

Президент Бразилии призвал отказаться от долларовой зависимости

Экономика,Джейми Даймон,Джозеф Байден,
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