Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который в прошлом предсказал кризис 2008 года, предположил, что США может столкнуться с кредитным кризисом из-за проблемных региональных банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на Fox Business.

Рубини отметил, что приостановка выплат ежеквартальных дивидендов First Republic Bank и падение его акций на более чем 80% говорят о серьезных испытаниях, которые сейчас проходят региональные банки из-за низкого уровня страхования депозитной базы.

Это, по мнению экономиста, может привести к кредитному кризису, который затронет значительную часть банковской системы США. Кроме того, это может увеличить риски рецессии.