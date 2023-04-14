В Австрии указали на значительную разницу цен на топливо в США и ЕС

«Инфляция в США значительно замедлилась, снизившись уже до 6,5% в январе. Это был уже шестой месяц подряд, когда инфляция снижалась. Инфляция в ЕС также упала в конце года, но все еще остается выше 10%. И это только в среднем по Европе: в декабре инфляция в Венгрии составляла 25%, в Латвии и Литве — выше 20%, а в Польше, Чехии и Эстонии — выше 15%. Как Еврокомиссия объясняет тот факт, что инфляция в США уже некоторое время снижается быстрее, чем в ЕС, и почему инфляция в ЕС по-прежнему значительно выше, чем в США?» — говорится в их обращении.