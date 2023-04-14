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1 час назад

В Австрии указали на «ошеломительную» разницу цен на топливо в США и Евросоюзе

Lenta.ruиещё 1

Разница в ценах на дизельное топливо в США и Евросоюзе является ошеломительной, заявили депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер в своем обращении к Еврокомиссии, посвященному разнице в темпах роста инфляции между США и ЕС. Документ поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В Австрии указали на значительную разницу цен на топливо в США и ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Инфляция в США значительно замедлилась, снизившись уже до 6,5% в январе. Это был уже шестой месяц подряд, когда инфляция снижалась. Инфляция в ЕС также упала в конце года, но все еще остается выше 10%. И это только в среднем по Европе: в декабре инфляция в Венгрии составляла 25%, в Латвии и Литве — выше 20%, а в Польше, Чехии и Эстонии — выше 15%. Как Еврокомиссия объясняет тот факт, что инфляция в США уже некоторое время снижается быстрее, чем в ЕС, и почему инфляция в ЕС по-прежнему значительно выше, чем в США?» — говорится в их обращении.

Парламентарии также обращают внимание и на разницу и в ценах на дизельное топливо. Они спрашивают Еврокомиссию, могли ли антироссийские санкции послужить причиной тому, что экономический кризис оказался более болезненным для стран ЕС, чем для Вашингтона.

«Цена дизельного топлива в Америке соответствует 1,118 евро за литр. Для сравнения: самой дешевой европейской страной с дизельным топливом является Словения, где цена составляет 1,30 евро за литр. В Германии цена за литр составляет 1,84 евро, а в Дании — 2,04 евро за литр», — напомнили члены Европарламента.

Харальд Вилимский, Георг Майер, депутаты Европарламента от Австрии

«Как Еврокомиссия объясняет ошеломительную разницу в ценах на топливо? Считает ли Комиссия, что европейские санкции против России способствуют тому, что государства-члены ЕС переживают этот кризис намного хуже, чем Америка?»

Ранее стало известно, что в США инфляция замедлилась по сравнению с 6 процентами в феврале и стала минимальной с мая 2021 года. Уточнялось, что в месячном исчислении цены выросли всего на 0,1 процента после увеличения на 0,4 процента в феврале.

Экономика,Георг Майер,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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