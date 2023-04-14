В Кремле оценили ситуацию с конфискованными российскими активами

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными», — оценил ситуацию представитель Кремля.