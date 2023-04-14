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16 минут назад

Экспорт российской нефти рекордно вырос

Елена Прошина

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) сообщили, что в марте экспорт российской нефти достиг рекордных значений с апреля 2020 года. Об этом пишет «Лента.ру».

Экспорт российской нефти рекордно вырос
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Объем поставок российской нефти за рубеж вырос до 8,1 млн баррелей в день, а нефтепродуктов — до 3,1 млн баррелей в день по сравнению с февралем. Несмотря на то, что экспортная выручка составила $12,7 млрд, она была на 43% ниже, чем в предыдущем году.

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Принятое 2 апреля решение ОПЕК+ о сокращении производства может вызвать дефицит и привести к росту цен в этот период финансовой нестабильности. По мнению аналитиков, вполне вероятно, что цены на энергоносители будут расти даже при снижении промышленного производства в основных странах и росте производства из источников вне ОПЕК+.

Напомним, после решения ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent подскочила до $85 за баррель, что почти на $15 выше мартовских минимумов.

Экономика,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,
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