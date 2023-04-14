Силуанов: Россия снижает расчёты за экспорт в долларах

«Мы постепенно снижаем расчёты в долларах, особенно за поставки наших экспортных товаров, за расчёты между нашими контрагентами для того, чтобы было понятно, было комфортно работать нашим участникам внешнеэкономической деятельности, с одной стороны», — цитирует его ТАСС.