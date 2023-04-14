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11 минут назад

Силуанов: Россия снижает расчёты за экспорт в долларах

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Россия снижает объём долларовых расчётов с контрагентами и за экспорт.

Силуанов: Россия снижает расчёты за экспорт в долларах
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Мы постепенно снижаем расчёты в долларах, особенно за поставки наших экспортных товаров, за расчёты между нашими контрагентами для того, чтобы было понятно, было комфортно работать нашим участникам внешнеэкономической деятельности, с одной стороны», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский обозреватель Фарид Закария в эфире CNN заявил, что США столкнутся с экономическим кризисом, когда прекратится доминирование доллара на мировом рынке.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН выразил мнение, что девальвация доллара является для США выходом из банковского кризиса.

Экономика,Фарид Закария,Василий Колташов,Антон Силуанов,Минфин России,
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