Силуанов пообещал исполнить все бюджетные планы России

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что низкая цена нефти не помешает исполнению всех бюджетных планов России. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает РИА Новости.

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По его словам, в ведомстве знают, как обеспечить все планы финансовыми ресурсами.

Говоря об ожидании новых расходных статей из-за того, что цена нефти марки Urals в марте составила 47,85 доллара за баррель, Силуанов пообещал, что все расходные обязательства будут выполнены в полном объеме.

«Это будет сделано», — сказал глава Минфина.