Валовый сбор зерна в России за 10 лет вырос в 2,8 раза
Российские аграрии за 10 лет увеличили валовый сбор зерна в 2,8 раза. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин по итогам рабочей поездки в Ульяновскую область.
"Если говорить о селе, то в целом Россия сделала в последние годы достаточно хороший положительный шаг вперед. Назову цифры: в 2012 году мы получили 60 млн тонн зернобобовых. <…> В прошлом году мы получили 157 млн [тонн], то есть увеличили где-то в 2,8 раза валовой сбор", - сказал он.
Кашин добавил, что 60 млн тонн урожая прошлого года отправлены на экспорт.
"Мы перевалили 40-миллиардный долларовый рубеж по продаже зерна и масла семян, превысили то, что мы получали по "оборонке" в бюджет нашей страны", - уточнил он.
По словам Кашина, в Ульяновской области в прошлом году были побиты даже советские рекорды по урожайности, регион достиг показателей 34 центнера с гектара.
"Есть еще резервы по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения. На следующий год намечено еще 20 тыс. га ввести. В принципе, если говорить о статистике, где-то около 30 процентов земель сегодня еще не введены в Ульяновской области в севооборот", - пояснил он.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил журналистам, что ежегодно при формировании бюджета в регионе увеличивается объем средств на поддержку сельского хозяйства. "Если взять 2022 год, то это 4,5 млрд рублей. На 2023 год уже запланировали 5 млрд 600 млн рублей", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об объеме поддержки аграриев в регионе.
По словам Русских, в прошлом году Ульяновская область получила рекордный урожай зерновых - 2 млн 140 тыс. тонн.
"Поставлены задачи по увеличению урожайности с гектара. Если в прошлом году мы собрали, как Владимир Иванович [Кашин] уже сказал, 34 центнера [с гектара], я считаю, что это не предел, и мы должны сделать все возможное, чтобы и дальше работать над повышением урожайности. Наша цель - 45 центнеров [с гектара], <…> это вполне выполнимая задача, будем все делать для того, чтобы ее достичь", - подчеркнул губернатор.