Валовый сбор зерна в России за 10 лет вырос в 2,8 раза

"Поставлены задачи по увеличению урожайности с гектара. Если в прошлом году мы собрали, как Владимир Иванович [Кашин] уже сказал, 34 центнера [с гектара], я считаю, что это не предел, и мы должны сделать все возможное, чтобы и дальше работать над повышением урожайности. Наша цель - 45 центнеров [с гектара], <…> это вполне выполнимая задача, будем все делать для того, чтобы ее достичь", - подчеркнул губернатор.