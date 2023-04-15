Украина заявила о разработке аналога "плана Маршалла" совместно с США
Украина совместно с США разрабатывает «аналог плана Маршала» для восстановления экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «Прайм».
«На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге "плана Маршала" для Украины», - сказал Шмыгаль.
По его мнению, прямые иностранные инвестиции США заложат основу «для трансформации украинской экономики».
Также он отметил, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи. В частности, Шмыгаль заявил американскому министру о необходимости поставок ракет большей дальности.
В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в $38 млрд. При этом на военные нужды Киев отвел $31,2 млрд, что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП.