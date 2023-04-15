Украина заявила о разработке аналога "плана Маршалла" совместно с США

Украина совместно с США разрабатывает «аналог плана Маршала» для восстановления экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «Прайм».

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«На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге "плана Маршала" для Украины», - сказал Шмыгаль.

По его мнению, прямые иностранные инвестиции США заложат основу «для трансформации украинской экономики».

Также он отметил, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи. В частности, Шмыгаль заявил американскому министру о необходимости поставок ракет большей дальности.