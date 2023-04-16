Экономист предрек ослабление санкций

Европейские страны будут вынуждены ослабить антироссийские санкции во второй половине 2023 года, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Это связано с ухудшением экономической ситуации в еврозоне, рассказал он в разговоре с «Лентой.ру».
Первые признаки экономических проблем связаны с тем, что Польша и Венгрия временно запретили ввоз зерна и масличных культур с Украины, считает экономист. По его словам, из-за отмены пошлин на украинскую продукцию страдают местные производители.
«Скорее всего, во второй половине этого года европейцы будут вынуждены так или иначе начать процесс отмены санкций. Это приводит к дисбалансу внутри Европы. Страны специализируются на определенном виде продукции, определенных отраслях. Когда принимаются те или иные санкционные решения в поддержку Украины, это бремя распределяется неравномерно между странами Европы. Здесь могут быть признаки недобросовестной конкуренции внутри Европы. С другой стороны, мы видим, что Европа находится не в лучшем финансовом положении, а проблемы будут только нарастать», — сказал он.
По мере того, как затраты на поддержку Украины станут увеличиваться, недовольство будет нарастать, уверен Ордов.
«Скорее всего, речь скоро будет заходить о сохранении национальных экономик европейских стран и поддержки производителей и граждан. Здесь своя рубашка станет ближе к телу. Мы видим первые признаки, а дальше количество подобных примеров будет нарастать, если не будут предприниматься те или иные попытки по снижению санкционных и различного рода ограничений», — заключил он.
Венгрия и Польша временно приостановили закупку украинской сельскохозяйственной продукции. Ограничения будут действовать до 30 июня 2023 года. До этого момента Будапешт ожидает, что Евросоюз примет меры поддержки европейских аграриев и пересмотрит правил беспошлинного ввоза продукции с Украины, который был введен летом 2022 года.
Ранее власти Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся украинское зерно. Они объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.