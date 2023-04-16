Экономист предрек ослабление санкций

«Скорее всего, во второй половине этого года европейцы будут вынуждены так или иначе начать процесс отмены санкций. Это приводит к дисбалансу внутри Европы. Страны специализируются на определенном виде продукции, определенных отраслях. Когда принимаются те или иные санкционные решения в поддержку Украины, это бремя распределяется неравномерно между странами Европы. Здесь могут быть признаки недобросовестной конкуренции внутри Европы. С другой стороны, мы видим, что Европа находится не в лучшем финансовом положении, а проблемы будут только нарастать», — сказал он.