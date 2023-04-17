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35 минут назад

В США заявили, что не видят конкурентов доллару

Газета.Ruиещё 4

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN сообщила, что в Штатах не видят конкурента доллару в качестве мировой валюты, но осознают риски применения его в санкциях.

В США заявили об отсутствии конкурентов доллару
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть риск, когда мы используем финансовые санкции, которые привязаны к роли доллара… Со временем они могли бы подорвать гегемонию доллара ...у Китая, России, Ирана желание найти альтернативу, но доллар используется как мировая валюта по причинам, заместить которые другим странам непросто… Мы не видим страны, которая бы имела такую базовую и институциональную инфраструктуру, которая бы позволила ее валюте взять на себя эту роль», — отметила Йеллен (цитата по «Прайму»).

Накануне газета «Известия» привела страны, которые начали обсуждать возможность отказа от доллара в межгосударственных расчетах и перехода на национальные валюты. Среди таких стран – Бразилия, ОАЭ, Ирак, Индия.

Колумнист Bloomberg Тайлер Коуэн, позиция которого приводилась в статье, в свою очередь, отметил, что доллар должен сохранить свою гегемонию в силу удобства. По словам колумниста, американская валюта – такой же экспортный товар, как китайские телефоны или японские автомобили.

Экономика,Экономика России,Валютные войны,Джанет Йеллен,
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