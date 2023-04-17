В США заявили об отсутствии конкурентов доллару

«Есть риск, когда мы используем финансовые санкции, которые привязаны к роли доллара… Со временем они могли бы подорвать гегемонию доллара ...у Китая, России, Ирана желание найти альтернативу, но доллар используется как мировая валюта по причинам, заместить которые другим странам непросто… Мы не видим страны, которая бы имела такую базовую и институциональную инфраструктуру, которая бы позволила ее валюте взять на себя эту роль», — отметила Йеллен (цитата по «Прайму»).