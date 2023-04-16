Индия не согласилась с установленной G7 ценой для российской нефти

В Индии допустили возможность покупки российской нефти выше установленной G7 цены
Нью-Дели изучит возможность закупки сырой российской нефти по цене близкой к установленному «Большой семеркой» (G7) потолку в $60 за баррель, либо превышающей его, рассказала министр финансов Индии Нирмала Ситараман. Об этом пишет ТАСС.
«Мы изучим возможность закупки российской нефти выше уровня, установленного G7 или близко к нему», - заявила Ситмаран.
По ее словам, готовность идти на компромисс в этом вопросе объясняется особенностями индийской экономики.
Министр уточнила, что у страны очень большое население. Кроме того, 80% потребностей государства в нефти удовлетворяется за счет импорта. Соответственно, министерству приходится искать на мировых рынках приемлемые цены.
Наибольшую обеспокоенность у индийских официальных лиц вызывают планы ОПЕК+ по сокращению производства нефти, подчеркнула Ситамаран.
Министр выразила надежду, что несмотря на неблагоприятные тренды и сложную международную ситуацию, экономика Индии продолжит развиваться.