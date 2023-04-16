Украина озвучила позицию Венгрии по транзиту украинской агропродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило по итогам встречи его главы Николая Сольского с коллегой из Венгрии Иштваном Надем, что венгерская сторона продолжит обеспечивать транзит украинской агропродукции, несмотря на временный запрет Будапешта на ее импорт. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию. Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем", — сказано в заявлении.

Отмечается, что украинский министр указал на "неприемлемость односторонних решений", а также выступил с призывом продолжить переговоры на соответствующую тему.