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Власти Украины заявили о сохранении Венгрией транзита украинской агропродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило по итогам встречи его главы Николая Сольского с коллегой из Венгрии Иштваном Надем, что венгерская сторона продолжит обеспечивать транзит украинской агропродукции, несмотря на временный запрет Будапешта на ее импорт. Об этом говорится на сайте ведомства.

Украина озвучила позицию Венгрии по транзиту украинской агропродукции
© РИА Новости

"Стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию. Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем", — сказано в заявлении.

Отмечается, что украинский министр указал на "неприемлемость односторонних решений", а также выступил с призывом продолжить переговоры на соответствующую тему.

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Ранее лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в Facebook, что власти страны должны "немедленно" запретить ввоз украинского зерна. 15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.

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