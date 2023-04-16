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18 минут назад

Глава ЕЦБ считает неизбежным соперничество США и Китая

ТАСС

Соперничество между Вашингтоном и Пекином является неизбежным, однако разъединения стран в экономической сфере нужно всеми силами избежать, поскольку это негативно скажется на развитии в мире. Такое мнение выразила в воскресенье глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в эфире американского телеканала CBS.

Глава ЕЦБ предрекла соперничество США и Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Очевидно, что между этими крупными экономиками имеет место соперничество. США - это первая экономика в мире. Китай явно конкурирует и прикладывает к этому все силы", - сказала Лагард, отвечая на вопрос о том, теряет ли Вашингтон влияние в мире.

"Я считают конкуренцию здоровой. Она должна стимулировать инновации. Она должна стимулировать производительность. Но неизбежно, что эти две крупные экономики сталкиваются друг с другом. Я очень надеюсь на то, что у них может быть диалог, поскольку, как вы знаете, все такие отношения, будь то торговля, политика, экономическое развитие, финансовая стабильность, все они двусторонние. Мы не можем игнорировать друг друга, а торговля не должна быть конфронтационной", - добавила Лагард.

Глава ЕЦБ в связи с этим также выразила уверенность в том, что "конфликт не является неизбежным".

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Отвечая на вопрос, какими будут итоги "наращивания политического давления с тем, чтобы страны выбирали между США и Китаем, Лагард подчеркнула: "Это приведет к экономическому спаду, масштабы которого неясны".

"Есть ряд прогнозов, все они негативные", - добавила она.

По ее словам, "разъединение и подобная двуполяризация в мире привели бы к снижению темпов экономического роста", усугублению проблемы бедности.

"Так что я думаю, этого следует избегать всеми силами," - подчеркнула глава ЕЦБ.

Экономика,Кристин Лагард,ЕЦБ,
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