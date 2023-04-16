Глава ЕЦБ предрекла соперничество США и Китая

"Я считают конкуренцию здоровой. Она должна стимулировать инновации. Она должна стимулировать производительность. Но неизбежно, что эти две крупные экономики сталкиваются друг с другом. Я очень надеюсь на то, что у них может быть диалог, поскольку, как вы знаете, все такие отношения, будь то торговля, политика, экономическое развитие, финансовая стабильность, все они двусторонние. Мы не можем игнорировать друг друга, а торговля не должна быть конфронтационной", - добавила Лагард.