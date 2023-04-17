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Глава ЕЦБ Лагард: Власти США не допустят дефолта в стране

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Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ), уверена в том, что власти Соединенных Штатов Америки не допустят в своей стране дефолта, поскольку это привело бы к негативным последствиям для всего мира.

Глава ЕЦБ Лагард оценила возможность дефолта в США
© globallookpress.com

«Я просто не могу поверить, что они допустили бы такую серьезную, серьезную катастрофу, как дефолт США по долговым обязательствам. Это невозможно. Я не могу поверить, что это могло бы произойти», — цитирует Лагард Общественная служба новостей.

Глава ЕЦБ также отметила, что дефолт в США, если его не получится избежать, негативно отразится на всей мировой экономике. Данная ситуация носит в США политический характер, а по мнению Лагард, существуют ситуации, в которых интересы государства играют самую важную роль.

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