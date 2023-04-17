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В МИД РФ назвали факторы, которые повлияют на рынок нефти до конца года

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Посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин в беседе с РИА Новости рассказал, какие факторы могут повлиять на динамику рынка нефти до конца текущего года.

В МИД РФ назвали факторы, которые повлияют на рынок нефти до конца года
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"В условиях рукотворно созданной турбулентности ожидается, что на динамику рынка в ближайшей перспективе - до конца 2023 года - будут оказывать влияние такие факторы, как темпы роста спроса со стороны крупнейших потребителей (Китай и Индия), возможное снижение потребления из-за последствий финансового и банковского кризисов и "дисциплина соблюдения антироссийских ограничений", - сказал дипломат.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что, если все страны откажутся покупать нефть из России, то рынок этого топлива будет "очень несбалансированным". До этого глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что введенные Западом против России санкции привели к изменению структуры рынка и логистических цепочек, что в свою очередь сказалось на росте цен для покупателей нефти и нефтепродуктов

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