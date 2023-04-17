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57 минут назад

В МИД объяснили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Елена Прошина

Ошибочные, основанные на политических взглядах решения привели мировую энергетику в сложное состояние, которое рискует перерасти в кризис. Сокращение добычи странами ОПЕК+ должно стабилизировать ситуацию. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин, пишет РИА Новости.

В МИД объяснили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что в 2022 году экономические отношения попали в сильную зависимость от геополитики, так как было принято много «безответственных политически мотивированных решений». Сентюрин также упомянул «язык ультиматумов» и применение антирыночных ограничений.

Дипломат указал, что в связи с этим глобальная энергетика в данный момент переживает не лучшее время и рискует оказаться в кризисном состоянии. В сочетании с неоправдавшимися ожиданиями в отношении темпов восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19 и дефицитом инвестиций точность прогнозирования критически снизилась.

Сентюрин отметил, что установление потолка цен на нефть носит «очевидно деструктивный характер» и в целом негативно влияет на инвестиционный климат в отрасли. В итоге интересы потребителей задвинуты на задний план.

Для стабилизации положения страны ОПЕК+ приняли решение продлить до конца года сокращение добычи нефти, объяснил дипломат. Он считает эту меру вынужденной, но необходимой для балансировки спроса и предложения, а также предотвращения обвального падения цен на нефть.

Экономика,Юрий Сентюрин,МИД России,
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