В Госдуме призвали в три раза нарастить закупки зерна
В Госдуме сообщили о необходимости в три раза нарастить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд, сообщают «Известия».
С соответствующей инициативой зампред комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину.
Он указал на большие остатки урожая прошлого года. В письме парламентария говорится, что сезон рекордных урожаев 2022–2023 годов «обнажил проблему».
В России ожидается «небывалый переходящий остаток» из-за сбора аграриями урожая зерновых 157,7 млн т и масличных культур 24,8 млн т. Подчеркивается, что на начало предстоящей уборки он составляет примерно 26 млн т зерновых и до 3 млн т масличных.
Аграрии могут столкнуться с серьезными проблемами, связанными с хранением, из-за предстоящего сбора 120–130 млн т., отметил Нилов. По его словам, в связи с уходом ряда
трейдеров с рынка проблема может приобрести более масштабный характер.
В документе подчеркивается, что сейчас есть риски неисполнения аграриями своих финансовых обязательств. Такая ситуация чревата ростом случаев банкротства, указал автор.
Ранее кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств на некоторое время запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для «защиты польских фермеров и потребителей».