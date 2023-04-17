$81.50-0.1790.16+0.16

В Госдуме призвали в три раза нарастить закупки зерна

16

В Госдуме сообщили о необходимости в три раза нарастить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд, сообщают «Известия».

В Госдуме призвали в три раза нарастить закупки зерна
© РИА Новости

С соответствующей инициативой зампред комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Он указал на большие остатки урожая прошлого года. В письме парламентария говорится, что сезон рекордных урожаев 2022–2023 годов «обнажил проблему».

В России ожидается «небывалый переходящий остаток» из-за сбора аграриями урожая зерновых 157,7 млн т и масличных культур 24,8 млн т. Подчеркивается, что на начало предстоящей уборки он составляет примерно 26 млн т зерновых и до 3 млн т масличных.

Описаны последствия выхода России из зерновой сделки

Аграрии могут столкнуться с серьезными проблемами, связанными с хранением, из-за предстоящего сбора 120–130 млн т., отметил Нилов. По его словам, в связи с уходом ряда

трейдеров с рынка проблема может приобрести более масштабный характер.

В документе подчеркивается, что сейчас есть риски неисполнения аграриями своих финансовых обязательств. Такая ситуация чревата ростом случаев банкротства, указал автор.

Ранее кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств на некоторое время запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для «защиты польских фермеров и потребителей».

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий