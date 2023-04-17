В Госдуме призвали в три раза нарастить закупки зерна

В Госдуме сообщили о необходимости в три раза нарастить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд, сообщают «Известия».

С соответствующей инициативой зампред комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Он указал на большие остатки урожая прошлого года. В письме парламентария говорится, что сезон рекордных урожаев 2022–2023 годов «обнажил проблему».

В России ожидается «небывалый переходящий остаток» из-за сбора аграриями урожая зерновых 157,7 млн т и масличных культур 24,8 млн т. Подчеркивается, что на начало предстоящей уборки он составляет примерно 26 млн т зерновых и до 3 млн т масличных.

Аграрии могут столкнуться с серьезными проблемами, связанными с хранением, из-за предстоящего сбора 120–130 млн т., отметил Нилов. По его словам, в связи с уходом ряда

трейдеров с рынка проблема может приобрести более масштабный характер.

В документе подчеркивается, что сейчас есть риски неисполнения аграриями своих финансовых обязательств. Такая ситуация чревата ростом случаев банкротства, указал автор.