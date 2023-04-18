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Bloomberg: Бангладеш заплатит России $300 млн в юанях за постройку АЭС "Руппур"

Бангладеш заплатит России $300 млн в юанях за строительство атомной электростанции «Руппур». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Бангладеш заплатит России $300 млн в юанях за постройку АЭС
© globallookpress.com

«Бангладеш согласилась заплатить России около 300 миллионов долларов в юанях за строительство атомной электростанции», — отметил источник агентства.

В публикации указали, что механизм оплаты был согласован неделю назад.

«Руппур» — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция, находящаяся на восточном берегу реки Падма, в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей станции был заложен еще осенью 2013 года.

17 апреля РИА Новости, ссылаясь на заявление посла США в Варшаве Марка Бжезинского сообщили, что правительство США собирается выделить $4 млрд для постройки новых малых ядерных реакторов в Польше.

До этого госкорпорация «Росатом» потребовала от проектной компании Fennovoima, которая в 2022 году в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, досрочно вернуть заем в размере €920,5 млн.

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