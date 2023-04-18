Бангладеш заплатит России $300 млн в юанях за постройку АЭС

Бангладеш заплатит России $300 млн в юанях за строительство атомной электростанции «Руппур». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Бангладеш согласилась заплатить России около 300 миллионов долларов в юанях за строительство атомной электростанции», — отметил источник агентства.

В публикации указали, что механизм оплаты был согласован неделю назад.

«Руппур» — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция, находящаяся на восточном берегу реки Падма, в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей станции был заложен еще осенью 2013 года.

17 апреля РИА Новости, ссылаясь на заявление посла США в Варшаве Марка Бжезинского сообщили, что правительство США собирается выделить $4 млрд для постройки новых малых ядерных реакторов в Польше.