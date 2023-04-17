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СМИ: G7 сохранит потолок на российскую нефть

Страны «Группы семи» (G7) и Австралия сочли необходимым сохранить цены на российскую нефть на отметке в $60 за баррель. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник.

СМИ: G7 сохранит потолок на российскую нефть в 60$ за баррель
© ТАСС

При этом, как отмечается, соответствующее решение было принято, несмотря на то, что некоторые государства выступали за снижение установленного потолка.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.

Также с 5 декабря Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила о планах Нью-Дели изучить возможность закупки сырой российской нефти по цене близкой к установленному «Большой семеркой» (G7) потолку в $60 за баррель, либо превышающей его.

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