В последние годы Киев покрывает свои расходы благодаря финансовой помощи западных стран. Вместе с тем, после окончания конфликта ее объемы резко снизятся и Украина будет вынуждена самостоятельно решать свои вопросы. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на газету «Вести».

Отмечается, что в настоящее время Киеву оказывают активную помощь США - пакеты финансовой и военной помощи будут поступать до конца 2023 года. Также помогают Соединенное Королевство, ФРГ, Польша. Кроме того, МВФ в конце марта утвердил программу финансирования на $15,6 млрд на четыре года.

В Раде пояснили, что все невоенные расходы республики (социалку, медицину и обслуживание долга) покрывают западные союзники. При этом госдолг Украины по состоянию на 31 января 2022 года уже достиг $116,44 млрд.

По мнению экономиста Олега Пендзина, сегодня Запад оказывает помощь в больших объемах, а завтра, после окончания конфликта, лидеры США и Европы предложат Киеву справляться самостоятельно.