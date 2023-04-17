Эксперт рассказала о плюсах перехода к общему налогообложению

"Внедрение категории "МСП +" сопряжено с рядом вопросов. В первую очередь стоит отметить создание равных условий доступа для всех категорий бизнеса. При этом следует предусмотреть дополнительные регламенты, не допускающие применение льгот теми игроками, которые создают недобросовестную конкуренцию, в частности, используют упрощенную систему налогообложения, в то время как их прямые конкуренты применяют основную. Особую роль в данном контексте приобретает правовой аспект: важно не только обеспечить неотвратимость наказания в случае нарушений, но и меры по их недопущению", - сказала Авдеева.