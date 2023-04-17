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1 час назад

Эксперт рассказала о плюсах перехода к общему налогообложению

ТАСС

Поэтапный переход к общему налогообложению в виде появления категории "МСП+" выровняет условия для всего бизнеса. Об этом ТАСС сообщила член генерального совета "Деловой России", руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнения судебных актов Екатерина Авдеева.

Эксперт рассказала о плюсах перехода к общему налогообложению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Внедрение категории "МСП +" сопряжено с рядом вопросов. В первую очередь стоит отметить создание равных условий доступа для всех категорий бизнеса. При этом следует предусмотреть дополнительные регламенты, не допускающие применение льгот теми игроками, которые создают недобросовестную конкуренцию, в частности, используют упрощенную систему налогообложения, в то время как их прямые конкуренты применяют основную. Особую роль в данном контексте приобретает правовой аспект: важно не только обеспечить неотвратимость наказания в случае нарушений, но и меры по их недопущению", - сказала Авдеева.

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Ввести категорию "МСП+" предложило правительство. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, категория "МСП+" с поэтапным переходом к общей системе налогообложения обеспечит более плавный рост компаний, при котором растущие бизнесы не будут терять весь объем поддержки единовременно.

"Отсутствие категорийности "МСП +" в отдельных случаях создавало предпосылки для дробления бизнеса и перехода в серую зону не только недобросовестных игроков, но и тех, кому страх потерять дело в связи с резким переходом воспрепятствовал продолжению ведения бизнеса в правовом поле. Обсуждаемый механизм позволит минимизировать бюджетные и финансовые риски, предоставив предпринимателям возможности, с одной стороны, для плавного и поэтапного масштабирования и, с другой - для частичного сохранения на этапе перехода федеральных и региональных мер поддержки, предусмотренных для конкретной категории бизнеса", - указала Авдеева.

Бизнес-объединения неоднократно выступали с предложениями повысить лимиты по численности занятых, объему доходов, исходя из которых бизнес относят к категории малого или среднего. Микро, малый и средний бизнесы теряют право на льготы и доступ к льготным режимам, как только достигают предельных значений по этим критериям, в результате объемы налоговых и прочих обязательных платежей в бюджеты для них резко увеличиваются.

Экономика,Екатерина Авдеева,Максим Решетников,Деловая Россия,Минэкономразвития,
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