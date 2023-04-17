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Минюст США заявил о передаче конфискованных активов РФ на восстановление Украины

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Власти США в соответствии с ранее предоставленными Конгрессом США полномочиями приняли решение о передаче активов российских бизнесменов на восстановление Украины. Об этом рассказал министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

США заявили о передаче конфискованных активов РФ на восстановление Украины
© ТАСС

«Активы российских бизнесменов будут переданы на восстановление Украины», — передает слова Гарленда C-SPAN.

Он подчеркнул, что это стало возможным из-за ранее предоставленных Конгрессом США особых полномочий.

Эксперты: Запад прекратит поддержку Украины

После начала спецоперации Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год и выразили готовность передать их Украине. В США назвали такое решение абсолютно новым развитием событий.

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