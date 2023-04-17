США заявили о передаче конфискованных активов РФ на восстановление Украины

Власти США в соответствии с ранее предоставленными Конгрессом США полномочиями приняли решение о передаче активов российских бизнесменов на восстановление Украины. Об этом рассказал министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

После начала спецоперации Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год и выразили готовность передать их Украине. В США назвали такое решение абсолютно новым развитием событий.