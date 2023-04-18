Китай седьмой месяц подряд выводит деньги из госдолга США

Китай седьмой месяц подряд выводит деньги из казначейских облигаций США и уже сократил вложения в американский госдолг до минимума за последние 12,5 лет. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с рекордным повышением процентных ставок в Соединённых Штатах, а также стремлением Пекина обезопасить собственные средства. После того, как Запад решил заблокировать почти половину золотовалютных резервов России, руководство КНР задумалось об альтернативных, более надёжных способах сбережения своих активов. Как полагают аналитики, примеру азиатской республики могут последовать и другие страны, что будет подрывать глобальное доверие к доллару. При этом о возросшей угрозе для американской валюты уже заговорили в Минфине США.

Фото: Pexels Pexels

Объём инвестиций Китая в государственные облигации США (трежерис) опустился до рекордно низкого уровня более чем за 12,5 лет. Об этом свидетельствуют последние данные американского Министерства финансов.

Видео дня

Как следует из материалов ведомства, в феврале 2023 года КНР сократила вложения в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов на $10,6 млрд — до $848,8 млрд. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в июне 2010-го.

Поясним, что трежерис Минфина США представляют собой долговые обязательства, гарантируемые американским правительством. Разные государства, компании и частные инвесторы покупают эти ценные бумаги по определённой стоимости и в дальнейшем получают по ним стабильный доход в виде процентов. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

На сегодняшний день в общем объёме задолженности США (порядка $31,46 трлн) около четверти — почти 23,3% — приходится именно на казначейские бумаги. Помимо КНР, основными кредиторами Штатов сейчас выступают Япония (страна держит в трежерис около $1,08 трлн), Великобритания ($643 млрд), Бельгия ($330,9 млрд), Люксембург ($327 млрд) и Швейцария ($290 млрд).

Ещё до 2018 года Китай хранил в американских гособлигациях больше $1,1 трлн и был крупнейшим держателем госдолга США, но уже в 2019-м уступил это место Японии. В тот момент Пекин стал сокращать вложения в казначейские бумаги на фоне развернувшейся торговой войны с Вашингтоном.

После этого на протяжении двух лет азиатская республика ещё удерживала в трежерис от $1 трлн до $1,1 трлн своих резервов, однако в 2022-м ситуация вновь начала меняться. Согласно статистике американского Минфина, объём госбумаг США на руках у Пекина планомерно сокращается уже семь месяцев подряд и за это время уменьшился почти на $90,4 млрд.

«Одной из причин наблюдаемой динамики стал экономический фактор. На фоне продолжающегося повышения ставок в США все сделанные ранее вложения в трежерис начинают обесцениваться. На этом фоне и снижается общая стоимость американских госбумаг в портфеле Китая», — объяснил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Напомним, в 2022 году, после введения энергетических санкций против России, в Соединённых Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась максимально за последние 40 лет. Для борьбы с повышением цен Федеральная резервная система США (выполняет функции центробанка страны) начала резко ужесточать денежно-кредитную политику.

Так, за последний год американский регулятор поднял процентную ставку уже девять раз и довёл её до 4,75—5%. Достигнутое значение стало самым высоким с 2007 года.

Традиционно подобное ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий Федрезерва увеличивается доходность трежерис, но их стоимость при этом снижается.

«Впрочем, сокращение китайских инвестиций в американские госбумаги может быть связано и с политическими причинами. Есть риск того, что из-за нынешнего курса правительства КНР Вашингтон может арестовать или заморозить часть денег азиатской республики. В Пекине, вероятно, учитывают возможность такого развития событий и стремятся минимизировать риски», — добавил Александр Разуваев.

Защита от рисков

Тревожным звонком для руководства Китая могли стать беспрецедентные санкции США и Европы в отношении России. Таким мнением с RT поделился аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Запад ввёл против Москвы уже больше 12,6 тыс. различных ограничений. Помимо энергетической отрасли, рестрикции коснулись торговли, авиации, банковского сектора, а также золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

Примечательно, что российские власти предусмотрели подобный сценарий и сумели к нему частично подготовиться. Так, за предыдущие несколько лет Москва практически полностью вывела свои деньги из американского госдолга. Если ещё в конце 2017 года Россия держала в трежерис больше $102 млрд, то на момент введения санкций в 2022-м этот показатель составлял уже около $2 млрд, а сейчас — лишь $75 млн.

Хотя западным странам, в первую очередь европейским, всё равно удалось заблокировать примерно половину российских ЗВР почти на $300 млрд, ЕС пока не удаётся определить, где именно находятся эти деньги, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Тем не менее сложившаяся ситуация стала поводом для Китая начать переводить свои средства в более надёжные активы, такие как золото, считает Алексей Фёдоров.

«Китай, защищая свои экономические интересы, сталкивается со всё более сильным политическим давлением Вашингтона. Если эскалация продолжится, а вектор внешней политики США именно это и подразумевает, то ничего не помешает Западу заблокировать средства КНР, как это уже было сделано с ЗВР России. Так, что вложения Пекина в трежерис, вероятно, будут и дальше снижаться, по крайней мере до минимальных величин, позволяющих поддерживать торговые отношения со Штатами. Для Китая это примерно $300—500 млрд», — предположил Фёдоров.

Отметим, что на инвестиции в американский госдолг напрямую влияет и уровень товарооборота Китая и США. Традиционно полученные от экспорта деньги КНР тратит либо на импорт товаров у Штатов, либо на покупку американских госбумаг для получения дополнительной прибыли.

«Вместе с тем дальнейшая динамика вложений в американский госдолг будет зависеть именно от внешней политики США и успехов альтернативного центра силы из Китая, России, Ирана и других стран. Если Вашингтон продолжит игнорировать свершившейся факт о потере Западом доминирования в мировой экономике, то вывод денег из трежерис будет ускоряться и расширяться географически, что может подорвать статус доллара на мировой арене», — добавил Фёдоров.

Подрыв доверия

Любопытно, что о возросших рисках для американской валюты уже заговорили и в Минфине США. Как заявила 16 апреля глава ведомства Джанет Йеллен, Вашингтон продолжает применять ограничительные меры против ряда государств по всему миру, и в ответ всё больше стран начинают искать замену доллару в торговых и финансовых расчётах. В результате нацвалюта Штатов рискует потерять своё доминирующее положение на глобальном рынке, не исключила министр.

«Когда мы используем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, то существует риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара… И конечно, со стороны Китая, России, Ирана в результате возникает желание найти альтернативу», — отметила Йеллен в интервью телеканалу CNN.

Кроме того, по её словам, ещё одной серьёзной угрозой для доллара может стать возможный дефолт в США. На сегодняшний день государственный долг Штатов уже незначительно превысил установленный властями страны потолок в $31,4 трлн. Теперь американскому руководству нужно договориться о повышении лимита, иначе в скором времени Вашингтону будет нечем расплачиваться с кредиторами.

Поясним, что потолок долга представляет собой искусственное ограничение, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного наращивания заимствований. Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов Вашингтону периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. Причём обсуждение этого вопроса обычно сопровождается серьёзными спорами и становится предметом политического торга между партиями.

«Отказ от повышения потолка госдолга приведёт к экономической и финансовой катастрофе. Это может стать первым случаем с 1789 года, когда американское правительство не сможет заплатить по своим счетам. Будет подорвано доверие к США как к самой (экономически. — RT) безопасной стране, чья валюта является резервной и используется миром», — предупредила Йеллен в конце марта во время слушаний в конгрессе.

Нынешняя ситуация вокруг американского госдолга рискует обернуться тем, что международный рейтинг долговых бумаг Штатов может быть понижен с сегодняшнего «надёжного» до «мусорного», не исключил российский бизнесмен Олег Дерипаска. Боле того, по его мнению, такое развитие событий будет лишь «вершиной айсберга накопленных проблем» США.