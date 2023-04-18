Набиуллина рассказала о финансовой подушке безопасности России

"Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть "подушка безопасности" в неподверженных санкциям активах. Одновременно, представим себе, что проблемы глобальной финансовой системы "догнали бы" нас быстрее, чем геополитические шоки. И если мы в таком случае не имели валютных резервов, то не смогли демпфировать шок для нашей экономики. Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля", - сказала она, отметив, что также продолжается работа по возврату замороженных резервов Банка России в долларах и евро.