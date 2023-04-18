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1 час назад

Набиуллина заявила, что у РФ есть подушка безопасности в неподверженных санкциям активах

ТАССиещё 5

Россия имеет "подушку безопасности" в неподверженных санкциям активах, а резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления. Об этом на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина рассказала о финансовой подушке безопасности России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть "подушка безопасности" в неподверженных санкциям активах. Одновременно, представим себе, что проблемы глобальной финансовой системы "догнали бы" нас быстрее, чем геополитические шоки. И если мы в таком случае не имели валютных резервов, то не смогли демпфировать шок для нашей экономики. Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля", - сказала она, отметив, что также продолжается работа по возврату замороженных резервов Банка России в долларах и евро.

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"В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран, и поэтому у нас есть переговорная позиция по этому вопросу", - напомнила Набиуллина.

О резервах

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.

Ранее Набиуллина заявляла, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд резервов РФ.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,КПРФ,Госдума,
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