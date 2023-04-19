Эрдоган анонсировал участие Путина в церемонии пуска ядерного топлива

резидент России Владимир Путин будет участвовать в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля по видеосвязи. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала TRT лидер Турции Тайип Эрдоган.

"27 апреля состоится церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи", - сказал он.

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Эрдоган напомнил, что "Аккую" с вводом в строй всех четырех реакторов сможет обеспечить 10% от общих потребностей страны в электричестве. "Сначала мы введем в строй первый реактор. Потом с определенным промежутком будем вводить по одному остальные реакторы", - сказал он. Турецкий лидер также отметил, что благодаря вводу в строй АЭС "Аккую" Турция сможет снизить объемы импорта природного газа, который используется для выработки электричества, и направить добываемый в Черном море газ на продажу. Таким образом, "Аккую", по словам Эрдогана, позволит экономике страны получать дополнительно $6,5 млрд.

Относительно планов строительства второй АЭС в республике Эрдоган сообщил, что "были проведены переговоры с КНР и Южной Кореей", дальнейшие шаги будут сделаны по мере подготовки соглашений. В то же время он отметил, что благодаря строительству Россией АЭС "Аккую" Турция получила большое число собственных специалистов.

"Эта АЭС взрастила сотни наших молодых людей (специалистов - прим. ТАСС). А где это произошло? В России. И сейчас эти люди работают. Теперь они могут сказать, что пусть приходит Китай, Корея, но они и сами могут построить АЭС. Могут также решить, например, создать совместное предприятие для постройки станции. Так удастся снизить себестоимость проекта", - считает Эрдоган.