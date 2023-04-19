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Эрдоган сообщил об участии Путина в церемонии доставки топлива на АЭС "Аккую"

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резидент России Владимир Путин будет участвовать в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля по видеосвязи. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала TRT лидер Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган анонсировал участие Путина в церемонии пуска ядерного топлива
© ТАСС

"27 апреля состоится церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи", - сказал он.

Видео дня

Эрдоган напомнил, что "Аккую" с вводом в строй всех четырех реакторов сможет обеспечить 10% от общих потребностей страны в электричестве. "Сначала мы введем в строй первый реактор. Потом с определенным промежутком будем вводить по одному остальные реакторы", - сказал он. Турецкий лидер также отметил, что благодаря вводу в строй АЭС "Аккую" Турция сможет снизить объемы импорта природного газа, который используется для выработки электричества, и направить добываемый в Черном море газ на продажу. Таким образом, "Аккую", по словам Эрдогана, позволит экономике страны получать дополнительно $6,5 млрд.

Относительно планов строительства второй АЭС в республике Эрдоган сообщил, что "были проведены переговоры с КНР и Южной Кореей", дальнейшие шаги будут сделаны по мере подготовки соглашений. В то же время он отметил, что благодаря строительству Россией АЭС "Аккую" Турция получила большое число собственных специалистов.

"Эта АЭС взрастила сотни наших молодых людей (специалистов - прим. ТАСС). А где это произошло? В России. И сейчас эти люди работают. Теперь они могут сказать, что пусть приходит Китай, Корея, но они и сами могут построить АЭС. Могут также решить, например, создать совместное предприятие для постройки станции. Так удастся снизить себестоимость проекта", - считает Эрдоган.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Он предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность "Аккую" будет вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год. Управлять станцией будет большое число местных специалистов, которые прошли и продолжают проходить практическое и теоретическое обучение в России.

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