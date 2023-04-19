Минфин допустил использование ИИ в работе над бюджетом

Цифровые рубли в будущем могут быть использованы в бюджетном процессе, а искусственный интеллект может помогать при формировании бюджета. Такое мнение выразил директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков.
"Если мы немножечко пофантазируем по теме искусственного интеллекта, можно будет себе представить, что какие-то базовые прогнозы бюджета и формирование базового бюджета могут в принципе делать алгоритмы, исходя из тех задач, которые будут поставлены. Понятно, что это такая сущность, которую нельзя полностью отдать на автоматизацию, но, тем не менее, все эти инструменты можно использовать в работе Минфина", - сказал он на конференции "Финтех в новой системе координат".
При этом в Минфине считают, что потенциал коммерциализации у технологии искусственного интеллекта значительно выше, чем, например, у квантовых технологий, - банки уже заинтересованы в его использовании и внедряют его в работу.
Чебесков также отметил, что в Минфине видят и перспективы использования цифрового рубля.
"Плюсы большие мы видим с точки зрения бюджетного процесса. Понятно, что мы говорим о перспективе в несколько лет, пока цифровой рубль заработает и сможет использовать смарт-контракты, которые можно будет использовать в бюджетном процессе. Мы видим большие перспективы и возможности с точки зрения отслеживания бюджетных денег, которые тратятся на определенные цели, это становится просто вопросом алгоритма", - добавил глава департамента Минфина.