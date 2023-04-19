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Минфин допустил использование ИИ в работе над бюджетом

Цифровые рубли в будущем могут быть использованы в бюджетном процессе, а искусственный интеллект может помогать при формировании бюджета. Такое мнение выразил директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков.

Минфин допустил использование ИИ в работе над бюджетом
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"Если мы немножечко пофантазируем по теме искусственного интеллекта, можно будет себе представить, что какие-то базовые прогнозы бюджета и формирование базового бюджета могут в принципе делать алгоритмы, исходя из тех задач, которые будут поставлены. Понятно, что это такая сущность, которую нельзя полностью отдать на автоматизацию, но, тем не менее, все эти инструменты можно использовать в работе Минфина", - сказал он на конференции "Финтех в новой системе координат".

При этом в Минфине считают, что потенциал коммерциализации у технологии искусственного интеллекта значительно выше, чем, например, у квантовых технологий, - банки уже заинтересованы в его использовании и внедряют его в работу.

Чебесков также отметил, что в Минфине видят и перспективы использования цифрового рубля.

"Плюсы большие мы видим с точки зрения бюджетного процесса. Понятно, что мы говорим о перспективе в несколько лет, пока цифровой рубль заработает и сможет использовать смарт-контракты, которые можно будет использовать в бюджетном процессе. Мы видим большие перспективы и возможности с точки зрения отслеживания бюджетных денег, которые тратятся на определенные цели, это становится просто вопросом алгоритма", - добавил глава департамента Минфина.

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