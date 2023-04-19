Минфин допустил использование ИИ в работе над бюджетом

"Если мы немножечко пофантазируем по теме искусственного интеллекта, можно будет себе представить, что какие-то базовые прогнозы бюджета и формирование базового бюджета могут в принципе делать алгоритмы, исходя из тех задач, которые будут поставлены. Понятно, что это такая сущность, которую нельзя полностью отдать на автоматизацию, но, тем не менее, все эти инструменты можно использовать в работе Минфина", - сказал он на конференции "Финтех в новой системе координат".