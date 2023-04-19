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Болгария запретит поставки зерна с Украины

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Техническое правительство Болгарии обсудит и примет решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, исключая транзит. Об этом в среду, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Гылыб Донев, трансляцию вел телеканал bTV.

"Сегодня обсудим и примем решение о временном запрете на импорт продуктов с Украины, исключая товары, которые следуют через Болгарию в третьи страны транзитом, - сказал премьер-министр. - Мы вынуждены вводить ограничения из-за того, что коридоры солидарности привели к тому, что значительные объемы продовольствия с Украины остались в стране, нарушили основные производственные и торговые сети, нанеся серьезный ущерб болгарскому бизнесу".

"Болгария остается солидарна с Украиной, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей ничем ей не помогут", - дополнил Донев.

14 апреля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия выступили за создание единого европейского механизма закупки украинского зерна и введение в ЕС таможенных квот на сельскохозяйственную продукцию с Украины.

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Венгрия и Польша 16 апреля объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины, который будет действовать до 30 июня. Обе страны отметили, что вынуждены прибегнуть к этой мере из-за отсутствия реакции Еврокомиссии на их требования предоставить помощь ЕС венгерским и польским фермерам. Они несут значительные убытки из-за затоваривания рынков их стран украинской аграрной продукцией. 17 апреля аналогичное ограничение ввело правительство Словакии.

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