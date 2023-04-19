Болгария запретит поставки зерна с Украины

"Сегодня обсудим и примем решение о временном запрете на импорт продуктов с Украины, исключая товары, которые следуют через Болгарию в третьи страны транзитом, - сказал премьер-министр. - Мы вынуждены вводить ограничения из-за того, что коридоры солидарности привели к тому, что значительные объемы продовольствия с Украины остались в стране, нарушили основные производственные и торговые сети, нанеся серьезный ущерб болгарскому бизнесу".