Парад Победы на Кубани пройдёт только в городе-герое Новороссийске

Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске. Такое решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, говорится в сообщении на сайте администрации края в среду, 19 апреля. Это сделано в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств Краснодарского края – с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей праздничного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В параде 9 Мая в Новороссийске – единственном в регионе городе-герое – примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения. Во всех районах края праздник 9 Мая также состоится – в каждом муниципальном образовании Кубани пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории. Все объекты будут взяты под особое внимание, обеспечена общественная и антитеррористическая безопасность во время их проведения. Также запланированы концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции, работа выездных «фронтовых бригад» и другие мероприятия. Ранее на расширенном заседании краевого организационного комитета «Победа» губернатор Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос проведения акции «Бессмертный полк» в школах региона. Подобную инициативу обсуждали на Всероссийском образовательном форуме «Новая философия воспитания» в Сочи. Кубань присоединится к этой работе. «В День Победы проведем в наших школах акцию «Бессмертный полк». У нас более 1200 общеобразовательных учреждений, в каждом из которых дети с родителями смогут прийти на линейку с портретами ветеранов. Для этого необходимо тщательно проработать все вопросы безопасности», – сказал Вениамин Кондратьев и поручил министру образования Елене Воробьевой продумать варианты проведения мероприятия в учебных заведениях.