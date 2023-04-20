$81.65+0.0589.37-0.20

Парад Победы на Кубани пройдёт только в городе-герое Новороссийске

Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске. Такое решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, говорится в сообщении на сайте администрации края в среду, 19 апреля. Это сделано в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств Краснодарского края – с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей праздничного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В параде 9 Мая в Новороссийске – единственном в регионе городе-герое – примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения. Во всех районах края праздник 9 Мая также состоится – в каждом муниципальном образовании Кубани пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории. Все объекты будут взяты под особое внимание, обеспечена общественная и антитеррористическая безопасность во время их проведения. Также запланированы концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции, работа выездных «фронтовых бригад» и другие мероприятия. Ранее на расширенном заседании краевого организационного комитета «Победа» губернатор Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос проведения акции «Бессмертный полк» в школах региона. Подобную инициативу обсуждали на Всероссийском образовательном форуме «Новая философия воспитания» в Сочи. Кубань присоединится к этой работе. «В День Победы проведем в наших школах акцию «Бессмертный полк». У нас более 1200 общеобразовательных учреждений, в каждом из которых дети с родителями смогут прийти на линейку с портретами ветеранов. Для этого необходимо тщательно проработать все вопросы безопасности», – сказал Вениамин Кондратьев и поручил министру образования Елене Воробьевой продумать варианты проведения мероприятия в учебных заведениях.

Парад Победы на Кубани пройдёт только в городе-герое Новороссийске
© Власть Советов
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий