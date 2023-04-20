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Министр нефти Пакистана заявил о размещении первого заказа на импорт российского сырья

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Пакистан разместил первый заказ на импорт российской нефти, партия должна прибыть в порт Карачи в мае текущего года. Данное решение было принято в рамках новой сырьевой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой, приводит слова министра нефти республики Мусадика Малика РИА Новости.

Пакистан разместил первый заказ на импорт российской нефти
© ТАСС

«Пакистан разместил свой первый заказ на российскую нефть со скидкой в рамках новой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой... Один груз будет доставлен в порт Карачи в мае», — заявил Малик.

По его словам, в рамках достигнутого соглашения Пакистан будет получать из России только сырую нефть, речь не идет об импорте переработанного сырья. Согласно сделке, объемы импорта нефти из РФ в республику, как ожидается, составят 100 тыс. баррелей в сутки. Этого показателя удастся достичь, «если первая сделка пройдет без сложностей».

«Пакистанская компания Pakistan Refinery Limited (PRL) первоначально будет перерабатывать российскую нефть, а другие НПЗ будут подключены позже после пробного запуска», — заключил Малик.

10 апреля бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Исламабад хотел бы покупать дешевую российскую нефть, как это делает соседняя Индия. Однако этого в итоге не произошло, по этой причине «его правительство пало из-за вотума недоверия».

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