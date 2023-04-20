В «Газпроме» рассказали об имеющихся запасах газа в России

Запасов газа у компании «Газпром» хватит на 100 лет. Об этом заявил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков в ходе Всероссийского газомоторного форума, передает ТАСС.

По его словам, на конец прошлого года извлекаемые запасы газа компании достигли 35 трлн куб. м.

По словам Зубкова, «Газпром» - лидер по запасам газа среди всех компаний в мире.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что «Газпром» собирается постепенно либерализовать оптовые цены на внутреннем рынке для промышленных потребителей в связи с падением объемов экспорта газа в другие страны. С такой инициативой выступил зампред компании Виталий Маркелов,

По его словам, газовая отрасль «должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок».